هزاران یمنی با حضور در میدان السبعین صنعاء، پایتخت این کشور، از اقدام جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره ظالمانه علیه یمن قدردانی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تظاهرات مردمی گسترده‌ای جمعه شب در میدان السبعین صنعا در قدردانی از اقدام جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره یمن و حمایت از بیانیه نیرو‌های مسلح این کشور برگزار شد.

جمعه شب هزاران تظاهرکننده یمنی برای ابراز حمایت کامل خود از بیانیه نیرو‌های مسلح این کشور و ابراز قدردانی عمیق خود از موضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره تحمیلی علیه مردم یمن، گرد هم آمدند.

تظاهرکنندگان، بنر‌ها و پلاکارد‌هایی را در ستایش موفقیت‌های نظامی و قدردانی از اقدامات شجاعانه نیرو‌های مسلح در حفاظت از حاکمیت ملی و دفاع از تأسیسات حیاتی و گذرگاه‌های دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به یمن، برافراشتند.

این تظاهرات بزرگ پس از آن برگزار شد که سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اوایل روز جمعه اعلام کرد که نیرو‌های پدافند هوایی این کشور با موفقیت تعدادی از هواپیما‌های جنگی سعودی را که سعی در جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه بین‌المللی صنعا داشتند، رهگیری و آنها را مجبور به ترک حریم هوایی یمن کردند.

این هواپیمای ایرانی برای انتقال ۲۰۰ بیمار و مجروح یمنی سرگردان در خارج از کشور به صنعا پایتخت یمن رفته بود.

تظاهرکنندگان در میدان السبعین در پایتخت یمن، این اقدام جمهوری اسلامی ایران را یک رفتار مهم بشردوستانه و سیاسی دانستند که به صورت مستقیم به کاهش رنج‌های انسانی مردم و شکستن انزوای تحمیل‌شده بر فرودگاه بین‌المللی صنعا کمک خواهد کرد.