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پس از اعلام تعطیلی رسمی در سه استان عراق، استان بصره هم به مناسبت تشییع رهبر شهید امت تعطیل اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ استاندار بصره روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را بهمنظور مشارکت مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید امت تعطیل اعلام کرد.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلام، حضرت آیت الله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) قرار است در روز چهارشنبه آینده در شهرهای مقدس کربلا و نجف برگزار شود.
پیش از این بغداد پایتخت عراق و استانداریهای واسط و ذی قار هم روز چهارشنبه آینده را به مناسبت برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید امت اسلام در عراق تعطیل رسمی اعلام کرده بودند.
پایگاه حشد شعبی هم از جمع آوری امضا در پارلمان عراق برای تعطیلی رسمی روزهای هفتم و هشتم جولای آتی (روزهای سه شنبه و چهارشنبه آتی) در سرتاسر عراق خبر داد که هدف از این اقدام، فراهم شدن فرصت مشارکت در مراسم تشییع رهبر شهید امت، برای مردم عراق اعلام شده است.