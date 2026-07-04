معاون وزیر امور خارجه یمن با قدردانی از اقدام ایران در شکستن محاصره فرودگاه صنعا گفت: آنچه در حریم هوایی یمن روی داد، تفاوت میان هواپیمای بشردوستانه حامل بیماران را با هواپیما‌های سعودی حامل بمب و موشک به خوبی آشکار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن، با تقدیر از نقش جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، گفت: نقش ایران در شکستن محاصره فرودگاه صنعا، مایه قدردانی و افتخار ملت یمن است.

«عبدالواحد ابوراس» افزود: ابتکار جمهوری اسلامی ایران، بیانگر عمق روابط برادرانه میان دو ملت یمن و ایران است.

ابوراس با اشاره به تحولات روز جمعه در آسمان یمن اظهار داشت: آنچه روی داد، تفاوت میان یک هواپیمای بشردوستانه که بیماران را جابه‌جا می‌کند با هواپیما‌های سعودی حامل بمب و موشک را به‌خوبی آشکار کرد.

معاون وزیر امور خارجه یمن همچنین تأکید کرد که ملت یمن پیام‌های رویداد‌های امروز را به‌خوبی درک خواهد کرد و مواضع آینده خود را بر اساس آن تنظیم می‌کند.

«عبدالواحد ابوراس» با بیان اینکه یمن مرحله جدیدی از احقاق حقوق، شکستن محاصره و بازدارندگی در برابر تجاوز را آغاز کرده است، تصریح کرد: حکومت عربستان باید دریابد که یمن امروز از هر زمان دیگری قدرتمندتر شده است.

ابوراس در پایان گفت که نقض حریم هوایی یمن از سوی جنگنده‌های سعودی، نشان‌دهنده وابستگی حکومت عربستان به رژیم صهیونیستی است.