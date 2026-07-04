به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ینس فردریک نیلسن روز جمعه در یک مجمع اقتصادی در فرانسه گفت: سه روز پیش بود که دوباره فرستاده ویژه آمریکا به گرینلند اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور ایده تصاحب گرینلند را همچنان در سر دارد بنابراین فشار از بین نرفته است.

او ادامه داد که گرینلند به دلیل موقعیت جغرافیایی خود حدود ۲ سال تحت فشار «شدید» و «غیرقابل قبول» بوده است.

نیلسن تاکید کرد: گرینلند هرگز از حق تعیین سرنوشت خود دست نخواهد کشید. ما هرگز از ارزش‌های خود دست نخواهیم کشید و هرگز برای فروش نخواهیم بود.

نخست وزیر گرینلند گفت: گرینلند تصمیم گرفته که در کنار اتحادیه اروپا، فرانسه، دانمارک، کشور‌های شمال اروپا و ناتو بایستد.

نیلسن ادامه داد: معتقدم که همکاری نزدیک‌تر بین گرینلند و اروپا می‌تواند به رفع کمبود مواد معدنی این قاره و کاهش وابستگی به چین و سایر کشور‌ها کمک کند.

وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت که نخست وزیر گرینلند تحت فشار عظیم و امپریالیستی مقاومت و مخالفت خود را اعلام کرد.

ژان نوئل بارو توضیح داد: مردم گرینلند اروپا را انتخاب کردند، ناتو را انتخاب کردند. این ناتو فروشی نیست و نباید گرفته شود.

گرینلند بزرگ‌ترین جزیره جهان و سرزمینی خودگردان در قلمرو پادشاهی دانمارک است که میان اقیانوس اطلس و منجمد شمالی و در شرق کانادا قرار دارد و در روز‌های اخیر دوباره به کانون جدال سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و اروپا تبدیل شده است.

دونالد ترامپ با طرح ادعا‌هایی درباره ضرورت تصاحب این منطقه، تهدید کرده در صورت مخالفت کشور‌های اروپایی با موضع او، تعرفه‌های تنبیهی جدید از جمله تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات آنها اعمال یا تشدید می‌کند.

این اقدام با واکنش تند اروپایی‌ها مواجه شده و آنها بر ضرورت احترام به حاکمیت دانمارک و حق تصمیم‌گیری مردم گرینلند تاکید دارند.