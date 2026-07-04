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روسیه از تصرف یک منطقه دیگر در جمهوری «دونتسک» به دست نیروهای مسلح این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس جمهور روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح راین کشور از ابتدای سال جاری میلادی ۱۳۳ شهر و روستا را در جمهوریهای دونتسک و لوهانسک آزاد کرده و کنترل بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک دونباس و نووروسیا را به دست گرفتهاند.
ولادیمیر پوتین گفت: نیروهای روس به سرعت در منطقه زاپوریژیا پیشروی میکنند و همچنان به عقب راندن واحدهای دشمن ادامه میدهند و خسارت سنگینی را به آنها وارد میکنند.
او همچنین هشدار داد: اگر نیروهای اوکراینی به هدف قرار دادن زیرساختهای روسیه ادامه دهند، منطقه حائل امنیتی که روسیه در مناطق خارکف و سومی ایجاد میکند، گسترش خواهد یافت.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که حملات سهمگین ارتش این کشور به تاسیسات صنایع نظامی اوکراین باید ادامه یابد.