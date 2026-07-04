منابع محلی فلسطین از تشدید یورش نظامیان و شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی در ساعات گذشته خبر دادند.

یورش اشغالگران صهیونیست به کرانه باختری و قدس اشغالی

یورش اشغالگران صهیونیست به کرانه باختری و قدس اشغالی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این گزارش، شهرک‌نشینان صهیونیست به خانه‌ها و محل سکونت فلسطینیان در روستای «ام الخیر» در منطقه مسافر یطا، واقع در جنوب الخلیل حمله کردند.

همزمان، گروهی از شهرک‌نشینان در میان خانه‌های فلسطینیان در روستای «المنیا» در جنوب شرق بیت لحم دست به اقدامات تحریک‌آمیز و خرابکارانه زدند.

در جنوب الخلیل نیز ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک منور در آسمان کوه «طاروسا» در غرب شهر دورا کرد.

منابع محلی همچنین اعلام کردند نیرو‌های اشغالگر به شهرک «بدو» در شمال غرب قدس اشغالی یورش برده و مسیر‌های این منطقه را مسدود کردند.

در شمال شرق رام الله نیز شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نیرو‌های اشغالگر به شهرک «دیر جریر» یورش بردند.

همچنین اوباش صهیونیست به خانه‌های شهروندان فلسطینی در منطقه «ام الخیر» واقع در جنوب شهر الخلیل یورش برده و اقدام به ایجاد مزاحمت و وارد کردن خسارت کردند.

اوباش صهیونیست منطقه وسیعی از دشت روستای سالم در شرق نابلس را نیز به آتش کشیدند.

در این زمینه، هلال احمر فلسطین در کرانه باختری اعلام کرد که در حمله و یورش اوباش صهیونیست به روستای یرزا در اغوار شمالی، چند فلسطینی زخمی شدند.

از زمان آغاز عملیات طوفان‌الاقصی که صهیونیست‌ها سرکوبگری و حملات خود را به کرانه باختری تشدید کرده‌اند، هر روز این منطقه شاهد حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست است.