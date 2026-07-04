به گفته سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، یک نظامی این رژیم در درگیری در جنوب لبنان به شدت زخمی شد و تعداد نظامیان زخمی به ۱۳۴۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک نظامی این رژیم در درگیری در جنوب لبنان به شدت زخمی و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس اعلام ارتش این رژیم اشغالگر، از زمان آغاز عملیات در لبنان، ۱۳۴۷ نظامی این رژیم زخمی شده‌اند که ۷۷ نفر از آنها در وضع وخیم، ۱۵۲ نفر در وضع متوسط و ۱۱۱۸ نفر با جراحات جزئی هستند.

بر اساس این گزارش، تاکنون، پنج نظامی رژیم صهیونیستی همچنان در وضع وخیم بستری هستند و ۱۴۹ نفر دیگر در وضع متوسط قرار دارند.

پیشتر منابع خبری روز جمعه از ادامه درگیری‌های مستقیم میان نیرو‌های مقاومت و نظامیان صهیونیست در اطراف ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان خبر داده بودند.

این رسانه‌ها گزارش داده بودند که پس از زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست در این درگیری‌ها، پهپاد‌های ارتش رژیم صهیونیستی در چند نوبت منطقه را هدف قرار دادند.

همچنین مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داد که جسد یک نظامی ارتش در حالی که هیچ علایم حیاتی نداشت، در داخل یکی از پایگاه‌های نظامی این رژیم در شمال فلسطین اشغالی کشف شده است.