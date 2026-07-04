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مصلای تهران امروز نگین جهان اسلام است؛ چرا که پیکر مردی را در خود دارد که برای این مردم ایستاد، فداکاری کرد و در مسیر اعتلای اسلام به شهادت رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ قلب ایران امروز در مصلی میتپد؛ مشتاقانی که سالها از وجود رهبرشان بهرهمند بودند، برای بدرقه قائد شهید امت گرد آمدهاند.
صحنههای ماندگاری که جز عشق و ارادت، نامی دیگر برازندهشان نیست. مردمی از شب گذشته در خیابانهای اطراف مصلی چشم به راه باز شدن درها بودند.
مصلی تهران امروز نگین جهان اسلام است؛ چرا که پیکر مردی را در خود دارد که برای این مردم ایستاد، فداکاری کرد و در مسیر اعتلای اسلام به شهادت رسید؛ آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای.
هر کس عزایی عمومی به سبک و سیره خودش دارد؛ لحظههایی که نه قلم یارای توصیف دارد و نه دوربین.
به علت ازدحام مردم، تجمع زود هنگام و پرشور مردم، درهای مصلی برای برگزاری مراسم وداع با پیکر امام شهید زودتر از موعد مقرر، باز شدند.
گروه عظیم ملت داغدار و خونخواه به سمت محل برگزاری مراسم وداع با پیکر امام شهید در حال حرکت هستند.
دربهای ۶ و ۸ مصلای تهران در سمت شرقی بهروی زائران باز شده است.
پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در جایگاه قرار گرفت
در ادامه مراسم مردمی وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، پیکر آن شهید والامقام و سایر اعضای شهید خانواده ایشان امروز (شنبه، ۱۳ تیر) با آغاز رسمی مراسم در جایگاه اصلی مصلای امام خمینی (ره) تهران قرار گرفت.
همزمان با استقرار پیکر مطهر در جایگاه، اعضای خانواده رهبر شهید انقلاب نیز در محل ویژه مراسم حضور یافتند و در کنار پیکر آن شهید، در آیین وداع شرکت کردند.
این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری و هیئتهای داخلی و خارجی در حال برگزاری است و عزاداران با قرائت قرآن کریم، مرثیهخوانی و ابراز ارادت، با رهبر شهید انقلاب وداع میکنند.
درهای ۶ و ۸ مصلای تهران در سمت شرقی بهروی زائران باز شد
حال و هوای مردم پشت درهای مصلی، ساعت ۳ بامداد
خواندن نماز صبح مقابل مصلی
بازشدن در شرقی مصلی تهران
آغاز مراسم مردمی وداع با پیکر آقای شهید ایران
مراسم مردمی وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب به طور رسمی از ساعت ۶ صبح امروز (شنبه، ۱۳ تیر) در مصلای امام خمینی (ره) آغاز شد.
درهای مصلای امام خمینی (ره) پیش از زمان اعلامشده برای آغاز رسمی مراسم (ساعت ۶ صبح شنبه)، به روی عزادارانی گشوده شد که از شامگاه جمعه در اطراف مصلی و مسیرهای منتهی به آن چشمانتظار آغاز آیین وداع بودند.
شماری از حاضران از ساعات پایانی شب خود را به مصلا رسانده بودند تا در نخستین لحظات مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیتالله شهید سیدعلی خامنهای حضور پیدا کنند.
حاضران در مصلای امام خمینی (ره) در انتظار ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به جایگاه مراسم هستند. فضای مصلی با نوای دلنشین قرآن کریم، مرثیهسرایی و حضور گسترده عزاداران حالوهوایی معنوی به خود گرفته و اقشار مختلف مردم از سراسر کشور برای وداع با رهبر شهید انقلاب در این آیین حضور یافتهاند.
روز جمعه نیز مراسم رسمی وداع به میزبانی سران سه قوه و با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری و لشکری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این مراسم، هیئتهایی از کشورهای مختلف جهان با حضور در مصلی، ضمن ادای احترام به پیکر حضرت آیتالله شهید سیدعلی خامنهای، مراتب تسلیت و همدردی خود را با ملت ایران اعلام کردند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب تا شامگاه یکشنبه ادامه خواهد داشت و مردم از سراسر کشور میتوانند برای ادای احترام و وداع در این آیین حضور یابند. همچنین مراسم اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران صبح یکشنبه با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.
در اطراف محل برگزاری مراسم و همچنین در نقاط مختلف شهر تهران، تمهیدات گستردهای برای خدمترسانی، اسکان، پذیرایی و تسهیل تردد عزاداران پیشبینی شده است.
حضرت آیتالله شهید سیدعلی خامنهای در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در نخستین روز جنگ رمضان، به شهادت رسیدند.
ساعت ۶:۱۵ صبح؛ مردم کم کم از راه میرسند برای آخرین زیارت
حضور پرشور مردم در ساعت ابتدایی نخستین روز مراسم وداع با قائد شهید امت
با گذشت نیم ساعت از آغاز مراسم وداع امام شهید، همچنان بر جمعیت مردم افزوده میشود
شروع رسمی مراسم وداع با امام شهید امت با تلاوت قرآن مجید
با هر شرایطی در راه رسیدن به محل وداع با پیکر مطهر رهبر شهید
سیل خروشان ملت که برای دیدارهای آخر با رهبر شهید انقلاب آمدهاند...
پرچمهای خونخواهی در دستان مردمی داغدیده که در سوگ مراد خود نشستهاند
دودمهخوانی لرهای غیور قبل از آغاز مراسم وداع
عزاداری مردم با حضور امام مجاهد شهید و خانواده ایشان