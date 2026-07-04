به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و مصر در چارچوب رقابت‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ جمعه، ۱۲ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی پس از تساوی یک - یک در وقت های معمول و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه (۴) - (۲) به سود مصر به پایان رسید.

این مصاف در وقت قانونی و اضافه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

تیم ملی مصر با این پیروزی راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و باید برای صعود به مرحله بعد با آرژانتین مصاف دهد.

به این ترتیب تمام نمایندگان قاره آسیا از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفتند.

ورزشگاه: دالاس

داور: گوستاوو تخرا

گلزنان: امام عاشور (۱۳) برای مصر و محمد هانی (۵۵ - گل به خودی) برای استرالیا

مصر باید مقابل برنده دیدار آرژانتین و کیپ‌ورد در مرحله بعد قرار بگیرد.

ترکیب ابتدایی استرالیا:

بیچ، سیرکاتی، سوتار، هرینگتون، بُوس، ایروین، اونیل، بهیچ، متکالف، وولپاتو و ایرانکوندا.

ترکیب ابتدایی مصر:

شوبیر، هانی، ربیع، ابراهیم، حافظ، فاتی، مروان عطیه، صلاح، آشور، زیکو و مرموش.