پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتبال مصر با برتری مقابل استرالیا در ضربات پنالتی راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی فوتبال استرالیا و مصر در چارچوب رقابتهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ جمعه، ۱۲ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی پس از تساوی یک - یک در وقت های معمول و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه (۴) - (۲) به سود مصر به پایان رسید.
این مصاف در وقت قانونی و اضافه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.
تیم ملی مصر با این پیروزی راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و باید برای صعود به مرحله بعد با آرژانتین مصاف دهد.
به این ترتیب تمام نمایندگان قاره آسیا از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفتند.
ورزشگاه: دالاس
داور: گوستاوو تخرا
گلزنان: امام عاشور (۱۳) برای مصر و محمد هانی (۵۵ - گل به خودی) برای استرالیا
مصر باید مقابل برنده دیدار آرژانتین و کیپورد در مرحله بعد قرار بگیرد.
ترکیب ابتدایی استرالیا:
بیچ، سیرکاتی، سوتار، هرینگتون، بُوس، ایروین، اونیل، بهیچ، متکالف، وولپاتو و ایرانکوندا.
ترکیب ابتدایی مصر:
شوبیر، هانی، ربیع، ابراهیم، حافظ، فاتی، مروان عطیه، صلاح، آشور، زیکو و مرموش.