تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیداری سخت و نفسگیر با برتری کیپ ورد به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد

جام جهانی ۲۰۲۶، صعود دشوار آرژانتین به مرحله یک‌هشتم نهایی

جام جهانی ۲۰۲۶، صعود دشوار آرژانتین به مرحله یک‌هشتم نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال آرژانتین از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه ۱۳ تیرماه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه میامی ایالت فلوریدا به دیدار کیپ ورد رفت که بازی در وقت‌های قانونی با تساوی یک - یک به پایان رسید تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود. در وقت‌های اضافه سه گل رد و بدل شد که سهم آرژانتین دو گل و کیپ ورد یک گل بود تا آلبی‌سلسته در شبی سخت با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شود و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.

لیونل مسی (۲۹)، لیساندرو مارتینس (۹۳) و کریستین رومرو (۱۱۱) برای آرژانتین و دروی دوارته (۵۹) و لوپز کابرال (۱۰۳) برای کیپ ورد گلزنی کردند.

نخستین موقعیت آرژانتین در دقیقه ۱۵ ایجاد شد که ضربه لیونل مسی راهی به دروازه پیدا نکرد.

در دقیقه ۲۸، پاس بلند و پشت مدافعان لیساندرو مارتینز به لیونل مسی رسید و ستاره فوتبال جهان با کنترل توپ عالی و ضربه‌ای تماشایی، گل نخست بازی را به ارمغان آورد.

در ادامه نیمه نخست، آرژانتینی‌ها به کنترل بازی پرداختند تا این تیم با برتری یک بر صفر به رختکن برود.

بازی خوب کیپ‌ورد در دقیقه ۵۹ جواب داد و دروی دوآرته به خوبی دروازه آرژانتین را باز کرد و کار را به تساوی کشاند.

در دقیقه ۶۲، ووزینا دروازه‌بان کیپ‌ورد با واکنشی تماشایی مانع از گلزنی مسی شد.

در سایر دقایق نیمه دوم حملات همه جانبه آرژانتین سودی نداشت و بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک همراه شد تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در دومین دقیقه از وقت اضافه نخست، لیساندرو مارتینز مدافع پیش تاخته آرژانتین از شلوغی محوطه حریف استفاده کرد و با شوتی سنگین دروازه کیپ‌ورد را گشود.

در دقیقه ۱۰۳، لوپز کابرال با شوتی دیدنی دروازه آرژانتین را باز کرد تا کار به تساوی دو بر دو بکشد.

در دقیقه ۱۱۰، کرنر ارسالی مسی با ضربه سر تماشایی رومرو درون دروازه حریف جای گرفت تا آرژانتین سه بر دو پیش بیفتد.

در دقایق باقی مانده گلی زده نشد تا مدافع عنوان قهرمانی به سختی راهی یک‌هشتم نهایی شده و حریف مصر شود.

در پایان این دیدار، لیونل مسی که گل نخست تیمش را زد و سازنده گل سوم مدافع عنوان قهرمانی جهان بود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

تیم ملی آرژانتین سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ساعت ۱۹:۳۰ در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف مصر می‌رود.