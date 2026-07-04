نمایشگاه عکس دیدارهای رهبر شهید با سینماگران
همزمان با آغاز به کار میعادگاه سینماگران، نمایشگاهی از عکسهای دیدارهای رهبر شهید انقلاب اسلامی با اهالی سینما در سالهای مختلف و دلنوشتههای آنها در سوگ ایشان برای بازدید عموم گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، همزمان با برپایی میعادگاه سینماگران در وداع آقای شهید ایران مجموعه ای از عکسهای دیدارهای رهبر شهید انقلاب اسلامی طی سال های مختلف و دلنوشته اهالی سینما که بعد از شهادت ایشان منتشر شد، در قالب نمایشگاهی در معرض دید قرار گرفته است.
همچنین تصاویر این دیدارها و اظهارنظرهای رهبر شهید درباره سینما، برخی فیلمها و اهمیت سینما در قالب ویدیویی 90 دقیقهای طی روزهای برپایی میعادگاه سینماگران، روی پرده سینماسیار مستقر میرود.
میعادگاه سینماگران در میدان شهید قندی، ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی که توسط سازمان سینمایی از جمعه 12 تیر برپا شده، تا 15 تیرماه پذیرای سینماگران، اهالی رسانه و عموم زائران وداع است.