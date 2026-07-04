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مدیرآموزش و پرورش مراغه گفت: اجرای طرح شهید عجمیان برای شاداب سازی ۲۸۰ کلاس درس در این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی نریمانی از برگزاری کلاسهای تقویتی در مدارس روستایی و محلات حاشیه شهر خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت مدیران مدارس، گروههای جهادی معلمان، دانشآموزان، اولیای مدارس و خیران آغاز شده است.
وی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، ایجاد فضایی با نشاط، ایمن و آماده سازی برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس است.
به گفته مدیرآموزش و پرورش مراغه، در این طرح همچنین بزرگترین ارودگاه فرهنگی تفریحی آموزش و پرورش در جنوب استان برای استفاده دانش آموزان بهسازی میشود.
وی افزود: به منظور ایجاد عدالت آموزشی ۶۰ کلاس تقویتی با شرکت حدود ۳۰۰ دانش آموزان در روستاها و مدارس کم برخوردار حاشیه شهر تشکیل شده است.