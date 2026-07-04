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رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دیدار با میهمانان خارجی کنفرانس ادیان و مدعوین مراسم تشییع «قائد شهید»، بر ضرورت حضور مؤثر در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت جوانان برای تبیین آموزههای دینی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دیدار با میهمانان خارجی کنفرانس ادیان و مدعوین مراسم تشییع «قائد شهید»، بر ضرورت حضور مؤثر در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت جوانان برای تبیین آموزههای دینی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، با بیان این که تشییع باشکوه رهبر شهید ایران نشاندهنده پیوندهای عمیق انسانی و معنوی ملتهاست، گفت: بُهت دشمنان و بغض فروخورده دوستداران، در تشییع امام شهید ممزوج هم شدهاند.
وی با اشاره به تأثیرگذاری روزافزون فضای مجازی در شکلدهی افکار عمومی، اظهار کرد: امروز بسیاری از جملات، مفاهیم و گزارههای ارزشمند از زبان شخصیتهای مختلف تاریخی و معاصر نقل میشود، در حالی که ریشه و خاستگاه اصلی بسیاری از آنها در تعالیم و معارف دینی قرار دارد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: باید این واقعیت را برای نسل جوان تبیین کنیم که بخش قابل توجهی از مفاهیم زیبایی که در حوزه اخلاق، معنویت و روابط انسانی مطرح میشود، پشتوانه دینی دارند و از آموزههای الهی سرچشمه میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین ایمانیپور، با تأکید بر نقش جوانان در این عرصه تصریح کرد: این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه جوانان در این فرآیند مشارکت داشته باشند. از اینرو تلاش میکنیم جوانان باانگیزه و فعال را به حضور در عرصههای گفتوگو و تبادل نظر در فضای مجازی دعوت کنیم تا بتوانند پیامها و دغدغههای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
وی ادامه داد: تجربههای اخیر نشان داده است که برای برقراری ارتباط مؤثر با نسل جدید، باید حضوری پررنگتر، هوشمندانهتر و فعالتر در فضای مجازی داشته باشیم و این مسیر را با اتکا به ظرفیتهای جوانان دنبال کنیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با قدردانی از حضور میهمانان خارجی در جمهوری اسلامی ایران، گفت: از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در مراسم وداع و تشییع قائد شهید حضور یافتید، صمیمانه تشکر میکنم. حضور شما نشاندهنده پیوندهای عمیق انسانی، فرهنگی و معنوی میان ملتهاست.
حجتالاسلام والمسلمین ایمانیپور، اضافه کرد: مردم ایران این ابراز محبت، همدلی و همراهی را فراموش نخواهند کرد و آن را نشانهای ارزشمند از احترام متقابل و همبستگی میان پیروان ادیان و ملتهای مختلف میدانند.