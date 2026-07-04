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تیم فوتبال نساجی صدرنشین لیگ یک در هفته سیودوم مقابل هوادار نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سیودوم لیگ یک فوتبال جمعه، ۱۲ تیر به پایان رسید که در مهمترین بازیها، نساجی با نتیجه ۲ بر صفر از هوادار شکست خورد و مس شهر بابک هم برابر شناورسازی قشم پیروز شد.
با این نتیجه، نساجی با ۶۶ امتیاز در صدر جدول است و تیم های مس شهر بابک با ۶۴ و صنعت نفت آبادان با ۵۴ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.
در انتهای جدول، داماش گیلان با ۱۵ امتیاز قعرنشین است. نود ارومیه با ۲۴ امتیاز در رتبه هفدهم و شهرداری نوشهر با ۲۶ امتیاز در رده شانزدهم قرار دارند.
نتایج بازیهای هفته ۳۲ لیگ یک:
پنجشنبه ۱۱ تیر
هفته سی و دوم لیگ دسته اول
نیروی زمینی صفر - پارس جم ۳
گلزنان میهمان: میلاد شیخی سلیمانی، فردین نجفی، علی پوراسماعیل
سایپا ۲ - شهرداری نوشهر صفر
گلزنان میزبان: محمدرضا شیرزادی (OG)
جمعه ۱۲ تیر
نساجی مازندران صفر - هوادار تهران ۲
گلزنان میهمان: امیرمحمد ستایش، امین قاسمینژاد
مس کرمان صفر - نفت بندرعباس صفر
شناورسازی یک - مس شهربابک ۳
گلزنان میزبان: هادی دهقانی
گلزنان میهمان: مهرشاد عبدالهی، محمدحسین باصری، علیرضا ولیزاده
داماش گیلان یک - آریو اسلامشهر یک
گلزنان میزبان: محسن انبساطی (P)
گلزنان میهمان: ابوالفضل عیسیلو
نود ارومیه یک - صنعت نفت آبادان ۴
گلزنان میزبان: حسین شاوردی
گلزنان میهمان: رضا رضایی (۲)، طالب ریکانی (۲)
بعثت کرمانشاه صفر - فرد البرز ۲