لیگ یک فوتبال، شکست صدرنشین و برتری مس شهر بابک

لیگ یک فوتبال، شکست صدرنشین و برتری مس شهر بابک



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سی‌ودوم لیگ یک فوتبال جمعه، ۱۲ تیر به پایان رسید که در مهم‌ترین بازی‌ها، نساجی با نتیجه ۲ بر صفر از هوادار شکست خورد و مس شهر بابک هم برابر شناورسازی قشم پیروز شد.

با این نتیجه، نساجی با ۶۶ امتیاز در صدر جدول است و تیم های مس شهر بابک با ۶۴ و صنعت نفت آبادان با ۵۴ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

در انتهای جدول، داماش گیلان با ۱۵ امتیاز قعرنشین است. نود ارومیه با ۲۴ امتیاز در رتبه هفدهم و شهرداری نوشهر با ۲۶ امتیاز در رده شانزدهم قرار دارند.

نتایج بازی‌های هفته ۳۲ لیگ یک:

پنج‌شنبه ۱۱ تیر

هفته سی و دوم لیگ دسته اول

نیروی زمینی صفر - پارس جم ۳

گلزنان میهمان: میلاد شیخی سلیمانی، فردین نجفی، علی پوراسماعیل

سایپا ۲ - شهرداری نوشهر صفر

گلزنان میزبان: محمدرضا شیرزادی (OG)

جمعه ۱۲ تیر

نساجی مازندران صفر - هوادار تهران ۲

گلزنان میهمان: امیرمحمد ستایش، امین قاسمی‌نژاد

مس کرمان صفر - نفت بندرعباس صفر

شناورسازی یک - مس شهربابک ۳

گلزنان میزبان: هادی دهقانی

گلزنان میهمان: مهرشاد عبدالهی، محمدحسین باصری، علیرضا ولی‌زاده

داماش گیلان یک - آریو اسلامشهر یک

گلزنان میزبان: محسن انبساطی (P)

گلزنان میهمان: ابوالفضل عیسی‌لو

نود ارومیه یک - صنعت نفت آبادان ۴

گلزنان میزبان: حسین شاوردی

گلزنان میهمان: رضا رضایی (۲)، طالب ریکانی (۲)

بعثت کرمانشاه صفر - فرد البرز ۲