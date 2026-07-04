به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی امروز در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، خراسان شمالی و از بعدازظهر و اوایل شب برای شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، و کرمان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود .

بر اساس این پیش‌بینی در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه آسمان در بیشتر مناطق کشور صاف خو اهد بود.

همچنین طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.