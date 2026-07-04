به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه عظیم معنوی، یک ختم کامل قرآن کریم در کنار پیکر مطهر رهبر شهید قرائت خواهد شد، محفلی که نزدیک به ۴۰ ساعت به صورت پیوسته ادامه خواهد داشت و با حضور حدود ۵۰ نفر از قاریان و حافظان ممتاز و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، برگ زرین دیگری در تاریخ فعالیت‌های قرآنی جهان اسلام رقم خواهد زد.

این اجتماع عظیم معنوی که امروز و فردا شبکه‌های رسانه ملی با محوریت شبکه قرآن و معارف به صورت زنده پوشش خواهند داد، فرصتی را فراهم می‌آورد تا میلیون‌ها دلداده قرآن کریم در سراسر کشور و جهان، در این محفل نورانی سهیم شوند و با زمزمه آیات الهی، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی بدارند.

این محفل نورانی علاوه بر اجرای یک دوره کامل تلاوت ترتیل قرآن کریم با تلاوت‌های مجلسی، قرائت ادعیه‌های مختلف، تبیین و بیان معارف آیات منتخب و اجرای هنر خوشنویسی آیات قرآن همراه خواهد بود تا فضای مصلی تهران در این وداع تاریخی، سراسر لبریز از نور قرآن، ذکر، دعا و معرفت شود.

این برنامه که از نظر گستره زمانی و کیفیت اجرا نمونه‌ای بی‌سابقه در جهان اسلام به شمار می‌آید، با همت و همکاری سه‌جانبه شورای عالی قرآن جمهوری اسلامی ایران، فرهنگسرای قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می‌شود.

استمرار تلاوت آیات الهی در طول این مراسم، مصلی تهران را به میعادگاه عاشقان قرآن و مجاهدان راه حق تبدیل خواهد کرد، جایی که آخرین وداع امت اسلامی با مجاهدی رقم می‌خورد که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای اسلام، ترویج فرهنگ قرآن، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به امت اسلامی سپری کرد و نام بلندش در پرتو آیات الهی، جاودانه در حافظه تاریخ خواهد ماند.