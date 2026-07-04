به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تک‌کرانچ، مرورگر‌های نسل جدید می‌توانند به‌جای کاربر جست‌و‌جو کرده، ایمیل‌ها را خلاصه کنند و کار‌هایی مانند خرید و رزرو بلیت را انجام دهند. در این راستا، شرکت‌های «پرپلکسیتی» (مرورگر کامت)، «براوزر کامپنی» (مرورگر دیا)، «اپرا» (اپرا نئون) و «اپن‌ای‌آی» (پروژه اطلس) محصولاتی را برای تبدیل مرورگر به عامل هوشمند عرضه کرده‌اند.

همزمان، برخی مرورگر‌ها بر بهره‌وری و سلامت دیجیتال (مانند اپرا ایر و سیگما او‌اس) و برخی دیگر بر حریم خصوصی و امنیت (مانند بریو و داک‌داک‌گو) تمرکز کرده‌اند. هدف نهایی این تغییرات، تغییر نحوه تعامل کاربر با اینترنت از جست‌وجوی دستی به مدیریت خودکار است.