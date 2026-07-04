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مرورگرهای اینترنتی در سال ۲۰۲۶ با افزودن عاملهای هوش مصنوعی، از حالت نمایشدهنده وب به دستیاران شخصی تبدیل شدهاند که قادر به انجام خودکار وظایف دیجیتال هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تککرانچ، مرورگرهای نسل جدید میتوانند بهجای کاربر جستوجو کرده، ایمیلها را خلاصه کنند و کارهایی مانند خرید و رزرو بلیت را انجام دهند. در این راستا، شرکتهای «پرپلکسیتی» (مرورگر کامت)، «براوزر کامپنی» (مرورگر دیا)، «اپرا» (اپرا نئون) و «اپنایآی» (پروژه اطلس) محصولاتی را برای تبدیل مرورگر به عامل هوشمند عرضه کردهاند.
همزمان، برخی مرورگرها بر بهرهوری و سلامت دیجیتال (مانند اپرا ایر و سیگما اواس) و برخی دیگر بر حریم خصوصی و امنیت (مانند بریو و داکداکگو) تمرکز کردهاند. هدف نهایی این تغییرات، تغییر نحوه تعامل کاربر با اینترنت از جستوجوی دستی به مدیریت خودکار است.