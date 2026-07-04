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سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان از آغاز فعالیت رسمی ستاد کرمان خبر داد و گفت: همزمان با فعال بودن ستادهای مشهد، تهران و پشتیبانی، برنامهریزی مراسمهای بدرقه در شهرستانهای استان کرمان از امروز آغاز شده و تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی و راهنمایی زائران نیز پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،احمد مرادیزاده، سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان، با تشریح آخرین اقدامات این ستاد اظهار کرد: چهار ستاد شامل ستادهای مشهد، تهران، کرمان و ستاد پشتیبانی بهصورت فعال در حال خدمترسانی هستند که ستادهای مشهد و تهران فعالیت خود را آغاز کردهاند و از امروز نیز ستاد کرمان بهطور رسمی وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: ستاد کرمان مسئول برنامهریزی و هماهنگی برگزاری مراسمهای بدرقه در شهرستانهای استان است.
مرادیزاده درباره برنامههای پیشبینی شده در کرمان گفت: مراسم ویژه بدرقه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در حسینیه ثارالله کرمان ز ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ه برگزار میشود ، هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ برنامههای گرامیداشت شهدا برگزار خواهد شد و مراسم شبانه نیز از ساعت ۲0:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در میادین شهر برگزار میشود.
سخنگوی ستاد بدرقه با اشاره به حضور کرمانیها در تهران بیان کرد: افرادی که بدون ثبتنام و از طریق نرمافزار «دیار مرد میدان» در تهران حضور یافتهاند، در صورت نیاز به اسکان، پذیرایی یا تغذیه، به شهرداری منطقه ۱۲ تهران مراجعه کنند تا خدمات و پشتیبانی لازم به آنان ارائه شود.
وی همچنین از زائرانی که از امروز عازم تهران هستند خواست محل پارک خودروهای خود را بهدقت جانمایی کرده، از آن عکس تهیه کنند و در طول مسیر با نیروهای مستقر با عنوان «راهنمای زائر» در ارتباط باشند تا از خدمات راهنمایی و پشتیبانی بهرهمند شوند.