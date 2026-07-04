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رئیس پلیسراه استان اردبیل گفت: یک دستگاه سواری تاکسی پژو به رانندگی کودک ۱۲ساله در جاده اردبیل-مغان توقیف شد و برای والدین وی به دلیل تحویل خودرو به فرزند فاقد گواهینامه، پرونده قضایی تشکیل گردید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ وحید علیپور، اظهار کرد: رانندگی در جاده نیازمند تجربه و مهارت رانندگی بالایی است و کوچکترین بیاحتیاطی میتواند حوادث جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشد متأسفانه بهتازگی یک دستگاه سواری تاکسی پژو به رانندگی کودک ۱۲ساله در جاده اردبیل-مغان توقیف شده است.
وی همچنین گفت: رانندگی کودک ۱۲ساله در جاده هیچگونه توجیه منطقی نداشته و والدینی که خودروی خود را در اختیار فرزندان زیر ۱۸ سال فاقد گواهینامه قرار دهند، بهعنوان معاون در جرم رانندگی بدون گواهینامه در محاکم قضائی تعقیب و مجازات میشوند و این اقدام بسیار خطرناک و غیرقانونی است.
رئیس پلیسراه استان اردبیل افزود: بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، اگر فردی بدون گواهینامه رانندگی پشت فرمان قرار بگیرد و رانندگی نماید، ضمن اینکه خودش مسئول است و مجازات میشود، افرادی که خودرو یا موتورسیکلت را در اختیار آن فرد قرار میدهند نیز بهعنوان معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه، در محاکم قضائی تعقیب و مجازات میشوند.
علیپور در پایان تأکید کرد: از تمامی والدین درخواست میشود هرگز خودروی خود را در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه قرار ندهند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم پلیس با جدیت تمام با اینگونه تخلفات برخورد میکند و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.