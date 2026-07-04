به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: مردم استان در سه ماهه ابتدایی امسال ۱۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال از طریق صندوق صدقات خانگی و ۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال به روش الکترونیکی صدقه پرداخت کرده‌اند.

الهی راد با بیان اینکه ۸۱ هزار و ۴۳۹ مشترک طرح صدقات در سطح استان وجود دارد، افزود: ۸۷ درصد صدقات پرداخت شده توسط مردم خیر و نیکوکار استان به روش خانگی و ۱۳ درصد نیز به روش الکترونیکی بوده است.

وی تصریح کرد: صدقات جمع‌آوری‌شده برای رفع نیاز‌های خانوار‌های تحت حمایت در بخش‌های مختلف از جمله کمک به اشتغال، جهیزیه، مسکن، درمان و تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند در همان محل هزینه می‌شود.

برای سهولت در پرداخت و استفاده از روش‌های نوین برای پرداخت صدقات، مردم نیکوکار می‌تواند با دانلود نرم افزار کاربردی صدقه من از کافه بازار و یا مایکت و با استفاده از گوشی همراه به آسانی اقدام به پرداخت صدقه کنند.

نذورات شما از طرق کمیته امداد به دست نیازمندان و محرومان می‌رسد.

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