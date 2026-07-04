پخش زنده
امروز: -
مردم استان در سه ماهه اول امسال ۲۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال صدقه پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: مردم استان در سه ماهه ابتدایی امسال ۱۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال از طریق صندوق صدقات خانگی و ۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال به روش الکترونیکی صدقه پرداخت کردهاند.
الهی راد با بیان اینکه ۸۱ هزار و ۴۳۹ مشترک طرح صدقات در سطح استان وجود دارد، افزود: ۸۷ درصد صدقات پرداخت شده توسط مردم خیر و نیکوکار استان به روش خانگی و ۱۳ درصد نیز به روش الکترونیکی بوده است.
وی تصریح کرد: صدقات جمعآوریشده برای رفع نیازهای خانوارهای تحت حمایت در بخشهای مختلف از جمله کمک به اشتغال، جهیزیه، مسکن، درمان و تحصیل دانشآموزان و دانشجویان نیازمند در همان محل هزینه میشود.
برای سهولت در پرداخت و استفاده از روشهای نوین برای پرداخت صدقات، مردم نیکوکار میتواند با دانلود نرم افزار کاربردی صدقه من از کافه بازار و یا مایکت و با استفاده از گوشی همراه به آسانی اقدام به پرداخت صدقه کنند.
نذورات شما از طرق کمیته امداد به دست نیازمندان و محرومان میرسد.
💳 شماره کارت
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰
📱 شماره گیری کد دستوری
*۸۸۷۷*۰۵۸#