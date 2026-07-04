پخش زنده
امروز: -
شورای سیاستگذاری معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو در نشست فوق العاده خود، ضمن بررسی برنامههای پشتیبانی از مراسم میزبانی و تشییع قائد شهید، بر بسیج تمامی ظرفیتهای سازمان و اجرای هماهنگ مصوبات برای خدمت رسانی مطلوب در این مراسم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شورای سیاستگذاری معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو ضمن بررسی آخرین برنامههای اجرایی، بر لزوم هماهنگی همه بخشهای سازمان برای پشتیبانی مناسب از مراسم میزبانی و تشییع قائد شهید تأکید و مقرر کرد تمامی واحدهای مرتبط مأموریتهای محوله را با قید فوریت اجرا کنند.
در این نشست مقرر شد مدیران کل، معاونتها و بخشهای مختلف سازمان با استفاده از همه امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و ظرفیتهای اجرایی، زمینه ارائه خدمات مناسب و پشتیبانی مؤثر از این مراسم را فراهم کنند و هماهنگی لازم میان واحدهای ستادی و اجرایی به صورت مستمر برقرار باشد.
اعضای شورای سیاستگذاری همچنین بر استفاده از ظرفیتهای داوطلبانه کارکنان، اجرای دقیق پروتکلهای ابلاغی، تقسیم مسئولیتها و پیگیری مستمر روند اجرای مصوبات تأکید کردند تا همه اقدامات با نظم، انسجام و کیفیت مناسب انجام شود.
بر اساس تصمیمات این شورا، معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی نیز موظف شدند ضمن حفظ روند عادی ارائه خدمات سلامت، برنامههای لازم را برای استمرار خدمات دارویی در محدودههای برگزاری مراسم اجرا کنند و آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی را داشته باشند.
در همین راستا، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز برنامه فعالیت داروخانههای تحت پوشش خود را متناسب با روزهای برگزاری مراسم تنظیم کرده است. بر این اساس، داروخانههای مستقر در محدوده مصلای تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه و داروخانههای واقع در محدوده خیابان آزادی در روز ۱۵ تیرماه با حضور مسئولان فنی آماده ارائه خدمات دارویی به شهروندان و زائران خواهند بود.
شورای سیاستگذاری معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد اجرای منظم مصوبات، هماهنگی میان بخشهای اجرایی، حفظ تداوم خدمات سلامت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تخصصی و پشتیبانی سازمان، از مهمترین اولویتهای این مجموعه در ایام برگزاری مراسم است و روند اجرای برنامهها تا پایان مأموریت به صورت مستمر پایش خواهد شد.