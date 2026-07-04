معاون صدای رسانه ملی با تشریح تمهیدات این معاونت برای پوشش مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید، گفت: فعالیت‌های رادیو در این ایام تاریخی در سه محور اطلاع‌رسانی ضروری، بازتاب حضور و حال‌وهوای مردم و تبیین شخصیت امام شهید دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان، با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده شبکه‌های رادیویی برای پوشش مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید افزود: فعالیت‌های معاونت صدا در این ایام تاریخی و سرنوشت‌ساز، هم‌زمان با حضور بی‌نظیر و باشکوه مردم در مراسم وداع و بدرقه امام شهید عزیز، در سه محور اصلی دنبال می‌شود.

وی افزود: نخستین محور، اطلاع‌رسانی‌های لازم و ضروری به مردم عزیز است، به‌ویژه مردمی که در مسیر‌ها و جاده‌ها به سوی تهران، قم، مشهد و شهر‌های مختلف در حال تردد هستند و نیاز به دریافت اطلاعات ضروری و به‌موقع دارند. این اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شبکه‌های رادیویی در اختیار مردم شریف قرار خواهد گرفت.

معاون صدا، بازتاب حضور مردم و حال‌وهوای مراسم را محور دوم فعالیت‌های رادیو در این ایام عنوان کرد و گفت: رادیو تلاش می‌کند حس و حال مردم و اتفاقاتی را که در صحنه‌های مختلف مراسم در جریان است، به شکلی دقیق و زنده به مخاطبان منتقل کند.

پهلوانیان با اشاره به محور سوم برنامه‌های معاونت صدا تصریح کرد: تبیین شخصیت امام شهید عزیز ما از دیگر مأموریت‌های مهم شبکه‌های رادیویی در این ایام است و برنامه‌سازان رادیو تلاش می‌کنند در کنار اطلاع‌رسانی و انعکاس حضور مردم، ابعاد شخصیتی، فکری و معنوی ایشان را نیز برای مخاطبان تبیین کنند.

وی درباره تمهیدات فنی و رسانه‌ای معاونت صدا در مصلی امام خمینی نیز گفت: در مصلی امام خمینی، محل وداع مردم با پیکر مطهر حضرت آقا، دو استودیو برای معاونت صدا تدارک دیده شده است، یک استودیو برای ارتباط با شبکه‌های سراسری و یک استودیو برای ارتباط با شبکه‌های استانی. هر دو استودیو وظیفه اطلاع‌رسانی و انتقال حال‌وهوای مراسم و اتفاقاتی را که در مصلی در حال رخ دادن است، بر عهده دارند.

معاون صدا ادامه داد: برای مراسم تشییع نیز در تهران، قم و مشهد استودیو‌های متعددی پیش‌بینی شده است. همچنین خبرنگاران و گزارشگران معاونت صدا در نقاط مختلف مستقر هستند تا ارتباط مستمر با شبکه‌های سراسری برقرار و اطلاعات لازم به مردم عزیز منتقل شود.

پهلوانیان با اشاره به حضور گزارشگران رادیو در عتبات عالیات گفت: در نجف و کربلا نیز گزارشگران ما حضور دارند تا ضمن اطلاع‌رسانی، حال‌وهوای مردم و فضای معنوی این روز‌ها را به مخاطبان منتقل کنند.

وی در ادامه با اشاره به نقش رادیو حماسه در پوشش این مراسم بیان کرد: رادیو حماسه به عنوان رادیوی اصلی در اطلاع‌رسانی و انتقال حال‌وهوای معنوی مردم در این مراسم، به‌صورت ۲۴ ساعته پای کار است و اطلاعات ضروری و مورد نیاز مردم را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

معاون صدا تأکید کرد: در همه شهر‌هایی که مراسم بدرقه برگزار می‌شود و همچنین در مصلی امام خمینی که محل برگزاری مراسم وداع است، مردم عزیز به‌ویژه افرادی که در حال حرکت به سوی محل وداع، بدرقه یا تشییع هستند، می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق رادیو حماسه دریافت کنند.