پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: تمام بسترهای لازم برای میزبانی شایسته از زائران عراقی در مرز شلمچه و خرمشهر فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آبادان؛ لفته دورکوندی فرماندار ویژه خرمشهر با اشاره به اندیشیدن تمام تمهیدات لازم برای استقبال از عراقیها که قصد شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را دارند گفت: تمام بسترهای لازم برای میزبانی شایسته از زائران عراقی در مرز شلمچه و خرمشهر فراهم شده است.
او افزود: تسهیل در تردد زائران، تأمین امنیت کامل و ارتقای خدمات رفاهی در نقطه صفر مرزی از اولویتهای فوری دستگاههای اجرایی شهرستان است تا میهمانان عراقی که برای ادای احترام و شرکت در مراسم تشییع حضور مییابند، با کمترین دغدغه مواجه شوند.
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: مرز بینالمللی شلمچه یکی از مهمترین دروازههای مراودات فرهنگی و مذهبی میان دو کشور ایران و عراق است و ما تلاش داریم با رفع موانع، خدمات خوبی به زائران ایرانی و عراقی داشته باشیم.