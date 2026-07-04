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دوره پایه تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور امدادگران در سروستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سروستان گفت: دوره آموزشی تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور ۳۵ نفر از امدادگران در این شهرستان برگزار شد.
سیداحمد قریشی افزود: در این دورهی آموزشی فراگیران با مباحثی همچون مروری بر کلیات کمکهای اولیه، مدیریت صحنه، ارزیابی، مدیریت راه هوایی، ترومای سر و گردن، قفسه سینه و شکم، ستون فقرات و فوریتهای طب داخلی آشنا شدند.
شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.