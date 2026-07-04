پخش زنده
امروز: -
آیتالله محسن فقیهی در پیامی خطاب به ملت ایران، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، حضور مردم در مراسم تشییع را نشانهای از وفاداری به مسیر عزت، استقلال و مقاومت دانست و بر ضرورت حفظ همبستگی ملی در برابر دشمنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله محسن فقیهی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، در پیامی خطاب به ملت ایران، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، حضور مردم در مراسم تشییع را نشانهای از وفاداری به مسیر عزت، استقلال و مقاومت دانست و بر ضرورت حفظ همبستگی ملی در برابر دشمنان تأکید کرد.
متن کامل پیام آیتالله محسن فقیهی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت بزرگ و مقتدر ایرانِ اسلامی
زنان و مردانِ غیور و ولایتمدار
سلام و تحیّات الهی بر شما باد
اگر چه شهادت مرجع مجاهد و فقیه عظیم الشأن، رهبر آزادمردان جهان، زخمی سنگین بر جان امّت اسلام گذاشته، اما همین خون مطهّر و پاک، روح تازهای در کالبد نظام اسلامی دمیده و ارادهای استوارتر برای ادامه راه آفریده است.
در ایام عزاداری سیّد و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام که فضای کشور آکنده از اندوه و شکوه است و دلها در سوگ رهبر مجاهد و عزیزمان داغدار میباشد، چشم جهانیان به شما دوخته شده؛ به مردم شریفی که در سختترین شرایط، با عزمی راسخ و قلبی سرشار از ایمان، به میدان خواهند آمد تا بدرقهای تاریخی و بیمانند برای امام و رهبر مظلومشان رقم بزنند. حضور شما مردم شجاع، تنها وداع با یک شخصیت بزرگ نیست؛ بلکه اعلام وفاداری به مسیر عزّت، استقلال و مقاومت است؛ مسیری که رهبر شهید با نثار جان خود بر آن مهر تأیید زد.
این اجتماع عظیم، جلوهای از همبستگی ملّی است؛ همبستگیای که باید در رفتار، گفتار و همراهی اجتماعی، همانند این چند ماه، استمرار یابد. امروز بیش از هر زمان، لازم است که همه ما مردم ایران با پرهیز از اختلافات، با تقویت محبت و همدلی، و با حفظ آرامش و انسجام، اجازه ندهیم دشمنان از اندک اختلافسلیقه داخلی برای ایجاد شکاف و تفرقه بهرهبرداری کنند.
شما ملّت بصیر، با حضور دهها میلیونی خود، پیام روشنی به جهان مخابره خواهید کرد: این انقلاب، زنده است؛ این امت، بیدار است؛ ایرانیان حول محور ولایت متحدند و پرچم مقاومت همچنان برافراشته خواهد ماند.
بدرقه میلیونی و بینظیر رهبر شهید، آغاز فصلی نوین در تاریخ این ملّت است؛ فصلی که با هدایت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله آقای حاج سیدمجتبی حسینی خامنهای دامظله الشریف و با اتکال به خداوند متعال و امیدوار به عنایات أهل البیت علیهمالسلام، به سوی افقهای روشنتر پیش خواهد رفت.
از درگاه حضرت حق مسئلت میکنم که این حضور حماسی را مایه عزّت بیش از پیش ایران، یأس دشمنان و افزایش محبّت بین مؤمنان قرار دهد، و ملت شریف ایران را کما کان در سایه حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، محفوظ و سربلند بدارد.
والسلام علی عبادالله الصالحین