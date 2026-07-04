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تیم ملی فوتبال کلمبیا با برتری مقابل غنا، راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی فوتبال کلمبیا و غنا از ساعت ۵ امروز (شنبه) در آخرین دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه «اروهد» شهر کانزاسسیتی مقابل هم قرار گرفتند که کلمبیا با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. جان آریاس (۱۴) زننده گل کلمبیا بود.
تیم ملی فوتبال کلمبیا از همان آغاز بازی، مالکیت توپ را در اختیار گرفت و دقیقه ۱۴ توسط جان آریاس روی ارسال لوئیس سوارس به گل رسید. در ادامه، موقعیتهایی برای کلمبیا ایجاد شد که غناییها اجازه باز شدن دروازه تیمشان را ندادند تا دو تیم راهی رختکن شوند.
در نیمه دوم، کلمبیا دقیقه ۵۶ توسط لوئیز دیاز به گل دوم رسید که کمک داور به نشانه آفساید پرچم خود را بالا برده بود. یک دقیقه بعد، همه چیز برای گل دوم کلمبیا مهیا شد ولی دروازهبان غنا ایستادگی کرد و یکبار دیگر شاگردان کارلوس کیروش به ادامه بازی امیدوار ماندند. بازی در ادامه متعادل پیش رفت و کمتر موقعیتی روی دروازهها ایجاد شد تا بازی با همان تک گل به پایان برسد.
بدین ترتیب کیروش که طی سالهای گذشته هدایت کلمبیا را بر عهده داشت، مقابل تیم سابقش شکست خورد و حذف شد.
کلمنت تورپن، داور فرانسوی، قضاوت این دیدار را برعهده داشت که جان آریاس و ریچارد رویس از کلمبیا و کالب ییرنکی، عبدل ایساهاکو و آلدیو سیدو از غنا را با کارت زرد جریمه کرد.
کلمبیا در مرحله یک هشتم نهایی سهشنبه ۱۶ تیرماه ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف سوئیس میرود.
لوئیز دیاس بازیکن کلمبیا در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.