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همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، ستاد بزرگداشت استان فارس تحت عنوان پویش «باید برخاست»، برنامههای متنوعی را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس این برنامهها از امروز سیزدهم تیر و همزمان با آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب در تهران و با هدف تجدید میثاق امت با آرمانهای رهبر شهید در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) آغاز شد.
صبح امروز سیزدهم تیر، اجتماع بانوان سوگوار در شبستان حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز شده و تا نماز ظهر ادامه دارد و در ساعات پایانی امشب هم، برنامههای متمرکز از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در میدان ولیعصر شهر شیراز برگزار میشود.
صبح فردا هم کارکنان دولت از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در شبستان حرم مطهر شاهچراغ (ع) تجمع میکنندو فردا شب از ساعت ۲۱ تا ۲۳ تجمع مردمی در میدان میانرود شیراز برپا میشود.
همزمان در مساجد، محلات و مواکب سراسر استان، برنامههای مردمی با هدف بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید برپا میشود.
این فعالیتها در طول ایام تشییع ایشان در شهرهای تهران، قم، مشهد و کشور عراق ادامه خواهد یافت.
حدود ۵۰ هزار نفر به نمایندگی از مردم شیراز در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب در تهران شرکت میکنند.
این کاروان، فردا چهاردهم تیر از شیراز به سمت تهران حرکت میکنند و پس از حضور در مراسم وداع در مصلی تهران و شرکت در مراسم تشییع در روز پانزدهم تیر، روز شانزدهم تیر به شیراز باز خواهند گشت.
روز هجدهم تیر و همزمان با مراسم تدفین رهبر شهید، برنامه ویژهای در شهر شیراز تدارک دیده شده است که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
با وجود اعزام نکردن کاروان رسمی از شیراز به مشهد، برای شهروندانی که به صورت شخصی یا با وسایل عمومی عازم مشهد هستند، تمهیدات لازم برای اسکان در حسینیهها و مدارس و تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و تغذیه زائران در مشهد مقدس اندیشیده شده است.