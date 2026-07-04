به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، بیسرا تورکوویچ وزیر امور خارجه پیشین بوسنی و هرزگوین با انتقاد شدید از حضور نداشتن نماینده رسمی این کشور در مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای، از نقش تاریخی رهبر شهید ایران در حمایت از مردم بوسنی و هرزگوین در دوران جنگ قدردانی کرد.

تورکوویچ در گفت‌و‌گو با رسانه بوسنیایی «کلیکس»، بیشترین انتقاد خود را متوجه دنیس بچیروویچ، عضو بوشنیاک شورای ریاست بوسنی و هرزگوین، دانست و اظهار داشت سیاست خارجی کنونی این کشور فاقد راهبرد، تداوم و شجاعت سیاسی است.

وی با اشاره به رویکرد مرحوم علی عزت بگوویچ، نخستین رئیس شورای ریاست بوسنی و هرزگوین، تأکید کرد که او به خوبی می‌دانست چگونه میان شرق و غرب توازن برقرار کند و روابط خارجی بوسنی را بر پایه منافع ملی پیش ببرد.

وزیر امور خارجه پیشین بوسنی و هرزگوین افزود: آیت‌الله خامنه‌ای از جمله شخصیت‌هایی بود که در دوران جنگ هر آنچه در توان داشت برای کمک به بوسنی انجام داد و مردم این کشور به خوبی به یاد دارند چه کسانی در سخت‌ترین روز‌ها در کنار آنان ایستادند.

وی همچنین با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه سربرنیتسا در سازمان ملل، اظهار داشت ایران نه تنها از این قطعنامه حمایت کرد، بلکه بر اساس گزارش‌ها در جلب حمایت چند کشور دیگر نیز نقش مؤثری داشت.

تورکوویچ همچنین یادآور شد که بوسنی و هرزگوین پیش‌تر نیز در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان نماینده رسمی اعزام نکرده بود، در حالی که مقامات بسیاری از کشور‌های منطقه در آن مراسم حضور داشتند.

وی تأکید کرد موضوع صرفاً اختلاف‌نظر درباره سیاست داخلی ایران نیست، بلکه مسئله به حداقل الزامات دیپلماتیک، حفظ حافظه تاریخی و احترام به کشور‌هایی بازمی‌گردد که در سخت‌ترین دوران در کنار بوسنی ایستاده‌اند.

تورکوویچ در پایان هشدار داد که تضعیف روابط با شرکای سنتی و از دست دادن دوستان قدیمی، می‌تواند در آینده هزینه‌های سنگینی برای بوسنی و هرزگوین به همراه داشته باشد.