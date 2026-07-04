به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: حدود ساعت ۶ صبح امروز گزارش آتش سوزی یک خانه ویلایی در کوچه داوودزاده رشت به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی گزارش شد که در پی آن ۱۶ آتش نشان و افسر ارشد با ۵ خودروی آتش نشانی به محل آتش سوزی اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود: تیم عملیات آتش نشانان به سرعت با توجه به کوچه‌های تنگ و باریک و سقف‌های به هم پیوسته، از دو طرف نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آتش اقدام کردند.

وی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید افزود: علت این آتش سوزی اتصال در سامانه سیم کشی برق از ناحیه پشت بام این خانه ویلایی بود.