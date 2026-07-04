اگرچه بسیاری از مردم کرمان امکان حضور در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در تهران را ندارند، اما همزمان با برگزاری این آیین، در دیار مرد میدان با برپایی مراسم‌های دعا، سوگواری و پخش زنده، دل‌هایشان همراه بدرقه‌کنندگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ،همزمان با برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در تهران، مردم کرمان، دیار مرد میدان، با وجود آنکه بسیاری از آنان امکان حضور در این آیین را نیافته‌اند، از شهر و دیار خود همراه این مراسم هستند.

در نقاط مختلف کرمان، از جمله حسینیه‌ها، مساجد و گلزار شهدا، شهروندان با حضور در مراسم‌های دعا و سوگواری و تماشای پخش زنده مراسم، ارادت و دلبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

فضای شهر نیز رنگ و بوی سوگ و همدلی به خود گرفته و بسیاری از خانواده‌ها، جوانان و پیشکسوتان با حضور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تأکید دارند که اگرچه از تهران دور هستند، اما دل‌هایشان در کنار بدرقه‌کنندگان می‌تپد.

کرمانی‌ها، که زادگاه و دیار مرد میدان شناخته می‌شود، امروز نیز با برگزاری آیین‌های مردمی و حضور پرشور در مراسم‌های محلی، همبستگی و همراهی خود را با مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» به نمایش گذاشتند.