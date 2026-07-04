پیکر مطهر شهید والامقام حسین ستوده، غواص و مدافع حریم آب‌های سرزمینی و تنگه استراتژیک هرمز، پس از ۳۲ روز جست‌و‌جو در دریای عمان، به میهن بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این شهید والامقام چهارم خرداد، بهمراه همرزمانش شهیدان قدرت زرنگاری، عباس اسلامی و عبدالرضا گلزاری، در مأموریت رصد و پایش تنگه هرمز هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.

آئین تشییع و خاکسپاری این شهید غیور دوشنبه ۱۵ تیر، با حضور مردم شهیدپرور زابل برگزار می‌شود.

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