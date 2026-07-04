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بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی، صنعتگر و سرمایهگذار افغانستانی و ایرانی در ضیافت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شرکت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، در ابتدای این برنامه، آقای بیکدلی سرپرست سفارت ضمن اشاره به ایام وداع آقای شهید ایران برای تداوم راه وحدت بخش شهدا دعا کرد.
وی در ادامه به ظرفیتهای همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور اشاره کرد.
اعضای هیأت اعزامی اتاق مشترک با فعالان اقتصادی افغانستان در حوزههای پتروشیمی، صنایع ساختمانی، دارویی، سیمان، تجهیزات آزمایشگاهی، صنایع غذایی، باتری سازی و خدمات فنی و مهندسی به مذاکره و برگزاری جلسات تخصصی پرداختند.
این برنامه در پایان با امضای سه تفاهمنامه همکاری میان شرکتهای ایرانی و افغانستانی به پایان رسید؛ تفاهمنامههایی که گامی مؤثر در توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بخش خصوصی دو کشور به شمار میرود.