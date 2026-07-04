به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تورج خوشروزی از کسب عناوین متعدد قهرمانی تکواندوکاران اردبیلی در مسابقات آزاد پومسه قهرمانی مناطق کشور خبرداد و گفت: داور ممتاز هیات تکواندو استان اردبیل نیز توانست عنوان داور برتر این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.

وی از درخشش تکواندوکاران اردبیلی در رقابت‌های مسابقات آزاد پومسه قهرمانی مناطق کشور خبر داد و گفت: تکواندوکاران اردبیلی در این رقابت ها ۲ عنوان نایب قهرمانی و یک عنوان سومی دست یافتند.

خوشروزی با بیان اینکه حمد طاها کوهی و ارمیا موسی زاده در رده سنی نونهالان به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند، گفت: مهدی نظری نیز دیگر تکواندوکار اردبیلی در رده سنی جوانان به مدال برنز دست یافت.

وی به داوری این دوره از رقابت ها نیز اشاره کرد و گفت: رضا امانی داور ممتاز هیات تکواندو استان اردبیل نیز توانست عنوان داور برتر این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.