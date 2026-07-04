صد و بیست‌ و پنجمین اجتماع شبانه با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان پردیس برگزار شد و شرکت‌کنندگان با اشاره به ساعات باقیمانده تا برگزاری مراسم وداع، از حال‌ و هوای معنوی و آمادگی مردم برای حضور در این آیین سخن گفتند.

صد و بیست‌ و پنجمین اجتماع شبانه مردم پردیس

صد و بیست‌ و پنجمین اجتماع شبانه مردم پردیس

خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با برگزاری صد و بیست‌ و پنجمین اجتماع شبانه در شهرستان پردیس، شهروندان با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری آیین وداع، از آمادگی خود برای حضور در این مراسم و میزبانی از زائران خبر دادند. به گزارشهمزمان با برگزاری صد و بیست‌ و پنجمین اجتماع شبانه در شهرستان پردیس، شهروندان با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری آیین وداع، از آمادگی خود برای حضور در این مراسم و میزبانی از زائران خبر دادند.

حاضران در این اجتماع، فضای این روزهای شهرستان و پایتخت را سرشار از شور، همدلی و انتظار برای آخرین دیدار توصیف کردند و حضور گسترده مردم در این مراسم را نشانه‌ای از وحدت، انسجام و قدرشناسی دانستند.

مردم پردیس همچنین با تأکید بر آمادگی کامل برای استقبال و پذیرایی از زائرانی که از استان‌های مختلف کشور راهی تهران شده‌اند، خدمت به مهمانان این مراسم را افتخاری برای مردم شهرستان عنوان کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، شعار «باید برخاست» را دعوتی به حضور مسئولانه، همدلی و ایفای نقش در این رویداد بزرگ دانستند و تأکید کردند که هر یک از مردم، سهمی در برگزاری باشکوه این مراسم و میزبانی شایسته از زائران دارند.