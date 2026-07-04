پخش زنده
امروز: -
فراخوان ارسال تولیدات رسانهای دومین دوره «راویان میدان» با محوریت جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در اصفهان منشتر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، هر قاب، یک روایت؛ هر روایت، بخشی از تاریخ ماندگار این سرزمین است.
براین اساس از فعالان رسانهای استان اصفهان دعوت میشود آثار خود را با محوریت
جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، وداع و بدرقه قائد شهید امت، روایت جاماندگان مراسم بدرقه و جلوههای همبستگی، ایثار و مقاومت مردمی به این فراخوان ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۲۵ تیرماه به پیام رسانی ایتا به نشانی ADMAHRA@ است و شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه ۰۹۳۹۵۰۱۵۰۳۲ تماس بگیرند.