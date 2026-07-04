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در سه ماهه ابتدای سال ۶۴ هزار مگاوات ساعت انرژی خورشیدی در استان تولید شد که افزایش ۲۴۰ درصدی را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، گفت: انرژی تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان جنوبی در سه ماهه ابتدای سال ۶۴ هزار مگاوات ساعت بوده که این تولید در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ هزار مگاوات ساعت بود.
دادگر با اشاره به افزایش چشمگیر تولید انرژی از نیروگاههای خورشیدی استان افزود: این تولید افزایش ۲۴۰ درصدی را نشان میدهد.
وی گفت: تولید این میزان انرژی نیروگاههای تجدیدپذیر از مصرف ۱۶ میلیون لیتر سوخت مایع و ۱۸ میلیون مترمکعب گاز جلوگیری کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: همچنین با تولید این میزان انرژی باعث صرفهجویی ۱۴ میلیون لیتر آب شده و از انتشار بیش از ۴۱ هزار و ۳۰۰ تُن گاز گلخانهای که باعث آلودگی محیط زیست میشود جلوگیری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان را ۱۴۷ مگاوات عنوان کرد.