همایش ندای مهر با هدف حساس‌سازی جامعه نسبت به مقوله تکریم سالمندان و صیانت از حقوق آنها، در شهرستان رفسنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،این رویداد که در بستر «طرح کرامت سالمندی» تعریف شده است، گامی بلند در جهت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مدنی برای بهبود کیفیت زندگی دوران سالمندی محسوب می‌شود.

این همایش در دو محور «برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی» و «فراخوان کشوری طراحی پوستر» با مشارکت کمیته‌های فرهنگ و هنر و حقوقی شورای سالمندان و با همکاری اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان اجرایی شد.

طرح جامع «کرامت سالمندی» که از تیرماه ۱۴۰۴ توسط کمیته فرهنگ و هنر شورای سالمندان رفسنجان رونمایی شد، برنامه‌ای چندبعدی است که حوزه‌های اداری، آموزشی، اصناف، مراکز درمانی و محیط‌های شهری را در بر می‌گیرد.

در فاز اداری این طرح، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی میان فرماندار (رئیس شورای سالمندان)، رئیس اداره بهزیستی (دبیر شورا) و مسئولان ارشد ادارات و دانشگاه‌های شهرستان رفسنجان منعقد شد. هدف از این تفاهم‌نامه، الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری در راستای ارتقای جایگاه سالمندان و آغاز آموزش‌های تخصصی برای کارکنان دولت در جهت تکریم این قشر است.

همچنین در راستای کلان‌پروژه طرح کرامت سالمندی، "طرح پیشگامان امید": دانش‌آموزان سفیر شورای سالمندان و "طرح جامع پیشگیری از سالمندآزاری" رونمایی شد که هدف آنها آگاهی‌بخشی به سالمندان نسبت به حقوق قانونی‌شان و شناسایی خلأ‌های قانونی در این حوزه است.