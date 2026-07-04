مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور‌های جنوب شرق آسیا همراه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور‌های جنوب شرق آسیا همراه شده و بسیاری از رسانه‌های منطقه، گزارش‌های مفصلی از آغاز این مراسم و حضور گسترده مردم و هیئت‌های خارجی منتشر کردند.

روزنامه نیو استریت تایمز مالزی در گزارشی نوشت: انتظار می‌رود روز شنبه جمعیت عظیمی از مردم ایران برای ادای آخرین احترام به رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع و سوگواری حضور یابند.

این رسانه با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، از حضور احتمالی ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در آیین‌های سه‌روزه تهران خبر داد و نوشت: این مراسم برای بزرگداشت شخصیتی برگزار می‌شود که بیش از سه دهه و نیم رهبری جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت. این روزنامه همچنین به حضور هیئت‌های خارجی از جمله شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور پیشین روسیه و معاون کنونی شورای امنیت این کشور، برای ادای احترام اشاره کرد.

پایگاه خبری بورنئو پست برونئی نیز با پوشش این مراسم گزارش داد: مقامات عالی‌رتبه ایران با حضور در مصلای تهران به رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند و همزمان تهران خود را برای برگزاری مراسمی گسترده آماده می‌کند. این رسانه همچنین از حضور نمایندگان ده‌ها کشور و ورود شمار زیادی از مردم کشور‌های همسایه از جمله عراق، افغانستان و پاکستان برای شرکت در مراسم خبر داد.

بانکوک پست تایلند نیز نوشت: مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در آغاز هفته مراسم تشییع و سوگواری، آخرین ادای احترام خود را به آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای انجام دادند و همزمان عزاداران و حامیان از نقاط مختلف در تهران گرد هم آمدند. این رسانه با اشاره به حضور میلیونی مردم، از مشارکت هیئت‌هایی از کشور‌های مختلف از جمله چین و برخی کشور‌های منطقه قفقاز در این مراسم خبر داد.

روزنامه مانیلا بولتن فیلیپین نیز گزارش داد: رهبران مذهبی و مقامات خارجی با حضور در کنار پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، ضمن ادای احترام، در مراسمی که با تلاوت قرآن کریم، دعا و اجرای موسیقی رسمی همراه بود، شرکت کردند.

رسانه‌های ویتنام نیز آغاز مراسم رسمی تشییع و سوگواری را بازتاب دادند. پایگاه خبری «ویتنام» در گزارشی نوشت این مراسم در مصلای تهران با حضور مسئولان، روحانیون، نمایندگان کشور‌های مختلف و جمع زیادی از شهروندان برگزار شد. این رسانه همچنین از حضور هیئت‌های خارجی، نمایندگان سازمان‌های اسلامی، جنبش‌های ضد جنگ و ضد هژمونی و شخصیت‌هایی از کشور‌های اروپایی از جمله ایتالیا، هلند، بریتانیا، دانمارک و اتریش برای شرکت در مراسم یا پوشش خبری آن خبر داد.

شبکه خبری سی ان‌ای سنگاپور نیز گزارش داد: پیکر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مصلای تهران برای وداع عمومی قرار داده شد و روحانیون، مقامات رسمی، شخصیت‌های خارجی و دیگر عزاداران با حضور در محل، آخرین ادای احترام خود را به رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران به جا آوردند.

بازتاب گسترده این مراسم در رسانه‌های جنوب شرق آسیا، نشان‌دهنده توجه ویژه افکار عمومی و رسانه‌های منطقه به این رویداد مهم و ابعاد بین‌المللی آن است.