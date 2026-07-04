کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان مرکزی در پی افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، نشست برگزار و اطلاعیه صادر کرد.

اطلاعیه رسمی کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان مرکزی، سیزدهم تیر

اطلاعیه رسمی کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان مرکزی، سیزدهم تیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن اطلاعیه رسمی کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار استان مرکزی بدین شرح است:

به اطلاع عموم شهروندان محترم استان مرکزی می‌رساند، در پی افزایش شاخص‌های آلودگی هوا در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، افزایش غلظت ذرات معلق در جو و همچنین صدور هشدار از سوی اداره‌کل هواشناسی، جلسه کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار امروز جمعه ۱۲ تیر ماه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بر این اساس، مصوبات کارگروه برای روز شنبه ۱۳ تیر ماه در استان مرکزی به شرح زیر اعلام می‌شود:

ممنوعیت فعالیت‌های عمرانی و معدنی: به منظور کاهش انتشار ذرات معلق و کنترل شرایط آلودگی هوا، هرگونه فعالیت عمرانی در سطح شهر‌ها و همچنین فعالیت واحد‌های معدنی واقع در حاشیه شهر‌ها و تالاب میقان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می‌شود. تمامی دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های ذی‌ربط موظفند تمهیدات زیست‌محیطی لازم را در اسرع وقت اجرایی کنند و بدیهی است با متخلفان برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

🔹 استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت با کیفیت و گاز و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم وکنترل آلودگی در کوره‌های آجر پزی.

🔹 تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص.

🔹️صدور هشدار عمومی و توصیه‌های بهداشتی: ضمن اعلام وضعیت هشدار برای تمامی شهروندان، از عموم مردم درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی مرتبط با شرایط گرد و غبار را به طور جدی رعایت کنند. استفاده از ماسک مناسب، کاهش تردد‌های غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز و مراقبت ویژه از سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از جمله توصیه‌های مهم در این شرایط است.

🔹️استقرار تیم‌های اورژانس: به منظور ارائه خدمات درمانی و امدادرسانی فوری در صورت نیاز، تیم‌های اورژانس در میادین اصلی شهر‌های استان مستقر خواهند شد تا خدمات لازم را به شهروندان ارائه کنند.

🔹️همچنین با توجه به روند شاخص‌های آلودگی هوا، مقرر شد در صورت لزوم و بنا به اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست، جلسه بعدی کارگروه ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ تیر ماه مجدداً تشکیل شود تا پس از بررسی دقیق آخرین اطلاعات هواشناسی و داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، درباره اقدامات بعدی و وضعیت استان تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی لازم انجام شود.

اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی