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رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر زنجان،بر ضرورت تحول در زیرساختهای گردشگری و رسیدگی به معضلات زیستمحیطی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر زنجان، در دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی شورا، با اشاره به آمادگیهای صورت گرفته برای برگزاری مراسمهای بزرگ و ملی، بر نقش حیاتی شهرداری در مدیریت این رویدادها تاکید کرد.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی توسعه در استان، بهویژه در بخش گردشگری، افزود: زنجان پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران مذهبی و خارجی دارد، اما کمبود شدید زیرساختهای اقامتی و نبود هتلهای استاندارد (۵ ستاره)، مانعی جدی در مسیر این توسعه است.
وی همچنین با اشاره به چالشهای صنعتی، به موضوع آلودگیهای محیطزیستی در اطراف مناطق صنعتی از جمله منطقه «رویال» اشاره کرد و پرسش جدی خود را درباره میزان سودآوری واقعی این صنایع برای شهر مطرح ساخت.
وی با انتقاد از وعدههای انتخاباتی مبنی بر جابجایی واحدهای صنعتی، خواستار تمرکز بر سیاستهای عملیاتی و نظارتی شد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری در پایان، با اشاره به تسهیلات و تخفیفهای مصوب شورا برای جذب سرمایهگذاران در بخش هتلداری، از مسئولان اجرایی خواست تا با اطلاعرسانی دقیقتر و پیگیری مستمر، سرمایهگذاران را به سمت پروژههای زیرساختی و توسعهای شهر سوق دهند.