به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صد و بیست و پنجمین شب بیداری ملتی که داغ پرکشیدن پدر و فرماندهانش را به جای مرثیه به حماسه‌ای برای خلق یک تاریخ بدل کرد، به ثبت رسید. قرار است امواج این اقیانوس موّاج و پرتلاطم، با مرگ دنیای استکبار آرام گیرد.

مردم استان همراه با عزاداری برای اباعبدالله (ع) با رهبر شهیدمان هم وداع و با مشت‌های گره کرده مبارزه با استکبار جهانی و خونخواهی ایشان را فریاد زدند.