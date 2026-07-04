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حماسه میدان داری مردم استان در شبهای اقتدار و مقاومت ملی ایران به شب یکصد و بیست و پنجم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صد و بیست و پنجمین شب بیداری ملتی که داغ پرکشیدن پدر و فرماندهانش را به جای مرثیه به حماسهای برای خلق یک تاریخ بدل کرد، به ثبت رسید. قرار است امواج این اقیانوس موّاج و پرتلاطم، با مرگ دنیای استکبار آرام گیرد.
مردم استان همراه با عزاداری برای اباعبدالله (ع) با رهبر شهیدمان هم وداع و با مشتهای گره کرده مبارزه با استکبار جهانی و خونخواهی ایشان را فریاد زدند.