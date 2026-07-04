مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اردبیل از شناسایی و جمع‌آوری ۲۰۵ انشعاب غیرمجاز با هدف صیانت از شبکه برق و کاهش تلفات غیرفنی انرژی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، هشتمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب همزمان با سراسر کشور پنجشنبه ۱۱ تیرماه ، با هدف صیانت از شبکه برق، کاهش تلفات غیرفنی انرژی و مقابله با انشعابات غیرمجاز در سطح استان اردبیل برگزار شد.

ناصر عبدالهیان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به حضور اکیپ‌های عملیاتی و نظارتی در این مانور اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۲۰۵ مورد انشعاب غیرمجاز و ۴۲۶ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شد. ۷۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۱۰۷ دستگاه کنتور جدید و ۱۲ دستگاه شمارشگر نصب شد. عبدالهیان اظهار داشت : تست و بازرسی ۱۳۷ انشعاب مشترکان عادی و ۶۵ انشعاب مشترکان سنگین انجام گرفت.

وی افزود : در این اقدام ۴۶ فیوز تعویض شد و از ۲۸ حلقه چاه آب کشاورزی، ۵۲ مسجد و مرکز مذهبی و ۷۸ مرکز تجاری نیز بازدید به عمل آمد.

سخنگوی صنعت برق استان اردبیل افزود: در این مانور، ۳۷۲۳ مگاوات‌ساعت انرژی از محل جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و ۶۵.۵ مگاوات‌ساعت انرژی از محل تعویض کنتورهای معیوب احصا شد که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات فنی و نظارتی در کاهش تلفات شبکه است.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم اجرای طرح ملی مهتاب گفت: این اقدام نقش مؤثری در کاهش تلفات غیرفنی انرژی، افزایش دقت در مصرف‌سنجی، ارتقای پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق مشترکان دارد و با جدیت در سطح استان ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با هشدار نسبت به پیامدهای استفاده غیرمجاز از برق و استخراج غیرمجاز رمزارز تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز از عوامل مهم ایجاد نوسان ولتاژ، افت کیفیت برق و وارد شدن خسارت به وسایل برقی شهروندان از جمله یخچال، تلویزیون و سایر تجهیزات برقی است و می‌تواند پایداری شبکه برق را نیز با اختلال مواجه کند.

عبدالهیان با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در موفقیت طرح ملی مهتاب خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز و انشعابات غیرمجاز، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه برق، جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان و تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه شهروندان دارد.

وی در ادامه از هم‌استانی‌های عزیز خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، گزارش استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ و گزارش انشعابات غیرمجاز و جلوه‌های بدمصرفی برق را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ ارسال کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط کارشناسان شرکت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.