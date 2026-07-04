به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سمانه خلف زاده برای برنامه آخرین دیدار (طولانی ترین شعرخوانی تاریخ) در بدرقه رهبر شهید انقلاب در شبستان مصلی، شعری سروده است

تاب فراق آن همه دلدار آسان نیست

شرح غمم با کاغذ و خودکار آسان نیست

گفتم که می سوزیم و می سازیم با این داغ

گفتم... ولی فهمیده ام این کار آسان نیست

قاسم، سلامی،پاکپور و موسوی...رفتند

دل کندن از یک آسمان سردار آسان نیست

سید علی هم مثل جدش تشنه لب جان داد

دیگر برایم خوردن افطار آسان نیست

هر واژه آتش می زند دل را... غزل گفتن

از کودکانی مانده در آوار آسان نیست

ایران! تو دریا هستی و آتش خبر دارد

با موجهایی خشمگین، پیکار آسان نیست

پاییز -این بی ریشه- فهمیده ست، جنگیدن

با اعتقاد سبز این گلزار آسان نیست

شب خوب می داند نبرد بی سرانجامش

با چشمهای روشن بیدار آسان نیست