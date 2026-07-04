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همزمان با آغاز مراسم باشکوه تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب و در نخستین ساعات بازگشایی دربهای مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، با حضور در استودیوی پخش زنده معاونت سیاسی، از نزدیک در جریان روند تولید و پخش برنامههای ویژه این مراسم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس رسانه ملی در این بازدید که با هدف نظارت بر پوشش خبری رویدادهای مهم کشور صورت گرفت، ضمن گفتوگو با مدیران و عوامل اجرایی ادارهکل برنامههای سیاسی، از تلاشهای تیمهای فنی و خبری برای انعکاس مطلوب و گسترده این مراسم قدردانی کرد.
دکتر جبلی در جریان این حضور، آخرین هماهنگیها و تدابیر در نظر گرفته شده برای روایت دقیق و حماسی حضور مردم در مراسم بدرقه و تشییع را بررسی و توصیههای لازم را برای ارتقای سطح کیفی پوشش رسانهای این رویداد ملی ارائه داد.
معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما با استقرار تیمهای ویژه در مصلای تهران، پوشش زنده و لحظهبهلحظه حضور گسترده اقشار مختلف مردم را در دستور کار خود قرار داده است.