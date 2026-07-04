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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت از کشف و توقیف ۵۰۰ تن شن و ماسه مخلوط رودخانهای در یکی از روستاهای بخش کوچصفهان خبر داد و گفت: این محموله با دستور مقام قضایی برای مصارف عامالمنفعه استفاده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، محمدتقی تقیزاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت، گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست سراوان به همراه یگان استان طی گشت زنی در بخش کوچصفهان، موفق به کشف ۵۰۰ تن شن و ماسه رودخانهای شدند که بدون مجوز قانونی برداشت و انباشته شده بود.
وی افزود: با هماهنگی و دستور صادره از سوی مقام قضایی، بلافاصله محموله توقیف و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، به مکانی مناسب برای استفاده در طرحهای عامالمنفعه و عمرانی منتقل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با اشاره به اهمیت حفظ بستر رودخانهها گفت: برخورد با متخلفان زیستمحیطی بدون اغماض ادامه دارد و از شهروندان درخواست میشود هرگونه موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.