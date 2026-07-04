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ارتفاعات شرقی و شمالی هرمزگان از عصر امروز با ناپایداریهای جوی همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر امروز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی این مناطق خودداری شود.
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وی گفت: از روز یکشنبه بعد ازظهر افزایش سرعت بادهای جنوب غربی در مناطق دریایی موجب تلاطم دریا میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: رفت و آمد شناورها بویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت گیرد.
به لحاظ دمایی در هفته جاری افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.