استاندار لرستان گفت: مردم قدرشناس ایران همچنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند هستند و این حضور، تجدید بیعت با ارزش‌های انقلاب و ادامه راه شهدا و رهبری است.

حضور گسترده مردم در آیین بزرگداشت رهبر شهید، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و رهبری است

حضور گسترده مردم در آیین بزرگداشت رهبر شهید، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و رهبری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز ۱۳ تیرماه در آیین بزرگداشت رهبر شهید در خرم‌آباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار کرد: حضور گسترده مردم در آیین بزرگداشت رهبر شهید، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و رهبری است.

وی ادامه داد: ملت ایران با وجود اندوه سنگین فقدان رهبر شهید، مسیر انقلاب را با وحدت، بصیرت و ایستادگی ادامه خواهد داد.

استاندار با بیان اینکه مردم لرستان از نخستین ساعات انتشار خبر شهادت رهبر شهید آرام و قرار نداشتند، افزود: مردم استان در ماه‌های گذشته اندوه خود را با صبوری تحمل کردند و همچنان با حضور در آیین عزاداری، احساسات و ارادت قلبی خود را نسبت به رهبر شهید ابراز می‌کنند.

شاهرخی گفت: نخستین گروه‌های عزاداری که پس از گشایش در‌های مصلای تهران وارد محل برگزاری مراسم شدند، هیئت‌های استان لرستان و شهرستان خرم‌آباد بودند که این موضوع بیانگر ارادت عمیق مردم این دیار به شهدا، انقلاب اسلامی و رهبر شهید است.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران راه شهدا را ادامه خواهد داد، گفت: حضور گسترده مردم در آیین بزرگداشت، نشان‌دهنده پیوند عمیق آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های دینی است و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه‌ای مهم برای تداوم مسیر انقلاب خواهد بود.

استاندار با قدردانی از مردم ولایت‌مدار لرستان گفت: حضور مستمر مسئولان و شخصیت‌های انقلابی در جمع مردم این استان، بیانگر جایگاه ویژه لرستان در عرصه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت است.