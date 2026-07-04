به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور آموزش‌های رزمی برای عموم مردم اجرا می‌شود و مردم حاضر در تجمعات به صورت داوطلبانه در کلاس‌های آموزش اسلحه حاضر می‌یابند.

سرهنگ مسلم اسماعیلی هدف از اجرای آموزش‌های رزمی را آشنایی مردم با اسلحه و نحوه استفاده از سلاح عنوان کرد و افزود:این آموزش‌ها در مرحله اول از مساجد آغاز شد و در حال حاضر در تجمعات اجرا می‌شود.

وی گفت: مردم علاوه بر کار با اسلحه با جنگ افزار‌های مختلف آشنا می‌شوند.