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وضعیت کیفی هوا در استان چهارمحال و بختیاری قابل قبول است
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به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،
مدیر کل محیط زیست استان گفت: در شهرکرد غلظت ذرات تا قطر ۲.۵ میکرون برابر با ۲۷و ذرات تا قطر ۱۰ میکرون برابر با۸۰ میکروگرم در متر مکعب است و شاخص کیفیت هوا۸۰ میباشد.
محسن کریمی افزود: در بروجن غلظت ذرات تا ۲.۵ میکرون برابر با ۳۰ و ذرات تا ۱۰ میکرون برابر با ۸۵میکروگرم در متر مکعب ک شاخص کیفیت هوا ۸۷
است.
به گفته وی در لردگان غلظت ذرات تا ۲.۵ میکرون برابر با۳۴و ذرات تا ۱۰ میکرون برابر با ۹۰میکروگرم در متر مکعب و شاخص کیفی هوا ۹۷است.