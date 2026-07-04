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در گزارشی با مرور ابعاد رابطه شهید حاج قاسم سلیمانی و رهبر شهید، بر پیوند عمیق قلبی، اعتماد متقابل و ولایتمداری سردار دلها تأکید شده؛ رابطهای که به یکی از ماندگارترین جلوههای وفاداری در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،در این گزارش، رابطه شهید حاج قاسم سلیمانی با رهبر شهید، فراتر از یک ارتباط سازمانی و مدیریتی توصیف شده و از آن به عنوان پیوندی عمیق، قلبی و برخاسته از ایمان و ولایتمداری یاد شده است.
در این گزارش آمده است: رهبر انقلاب بارها از شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان «شهید زنده» یاد کرده بودند؛ تعبیری که بیانگر جایگاه ویژه این فرمانده در عرصه مقاومت بود.
این گزارش با اشاره به حضور مستمر سردار سلیمانی در میدانهای مقاومت، تأکید میکند که او رضایت قلبی رهبر شهید را مهمترین معیار اقدامات خود میدانست و اخلاص و تبعیت محض از ولایت، شاخصه اصلی شخصیت او بود.
همچنین با اشاره به جمله معروف شهید سلیمانی که گفته بود: «چیزهایی از آقا دیدهام که نمیتوانم پشت سر ایشان حرکت نکنم»، این رابطه را نمونهای کمنظیر از اعتماد، محبت و وفاداری دانسته و نتیجه میگیرد که پیوند میان رهبر و یار وفادارش، به میراثی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شده است.